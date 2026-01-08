Семеньо вырвал для "Борнмута" победу над "Тоттенхэмом"

Именинник Антуан Семеньо в своем прощальном матче за "Борнмут" принес клубу волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:2.

В старте "вишенок" произошло два изменения. Свой шанс получили Льюис Кук и Эли Жуниор Крупи, заменив Дэвида Брукса и Джастина Клюйверта.



После трех матчей дисквалификации в стартовый состав "шпор" вернулся Хави Симонс, заменив травмированного Мохаммеда Кудуса.



Гостям потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Матис Тель вошел в штрафную с левого фланга, а затем пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.



Хозяева весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол и уже на 22-й минуте восстановили равновесие в счете. Это Эванилсон головой отправил мяч под перекладину после навесной передачи партнера — 1:1.



"Борнмут" настолько разыгрался, что еще до перерыва вышел вперед. Маркос Сенеси дождался мяча в районе дальней штанги, а затем прострелил к воротам на Крупи — 2:1.



Во втором тайме "Тоттенхэм" вымучил из себя второй гол. Это Жоау Палинья эффектно пробил в падении через себя — 2:2.



Однако победа осталась за "вишенками", потому что в компенсированное время Антуан Семеньо поразил ворота с дистанции — 3:2.



Семеньо на высокой ноте завершил свою карьеру в "Борнмуте", заодно преподнеся себе подарок на 26-й День рождения. "Тоттенхэм" же стабильно плох.



"Борнмут" – "Тоттенхэм". Отчет о матче