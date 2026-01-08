"Челси" вдесятером проиграл "Фулхэму"

Рауль Хименес "Челси" вдесятером потерпел поражение от "Фулхэма" со счетом 2:1.

Главный тренер "дачников" Марку Силва вернул в стартовый состав Сандера Берге, который заменил Сашу Лукича.

В старте "синих" произошло сразу шесть изменений. Этими новыми лицами стали Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Лиам Делап.

Первый голевой момент создали гости. Это Сантос пробил в перекладину после подачи углового.

Спустя три минуты Кукурелья совершил фол последней надежды, пытаясь остановить прорыв Харри Уилсона, и получил от рефери прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, "Челси" отдал инициативу сопернику. "Фулхэм" закрепился на чужой половине поля, но явных моментов не имел. Лишь в компенсированное к первому тайму время Уилсон был выведен на удар по центру, поразив ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.

На 55-й минуте "дачники" все-таки реализовали численное преимущество. Рауль Хименес выиграл борьбу у Трево Чалобы на втором этаже и ударом из центра штрафной поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, хозяева вдруг утратили контроль над игрой и на 72-й минуте за это поплатились. Энтони Робинсон сыграл головой после подачи Педру Нету углового, но лишь сделал передачу к дальней штанге, где первым среагировал Делап — 1:1.

После пропущенного гола "Фулхэм" снова заиграл первым номером, и на 81-й минуте Уилсон подхватил отбитый Санчесом мяч и нанес удар с рикошетом от Риса Джеймса — 2:1.

Переломным моментом матча стало удаление Кукурельи. Хороший отрезок "Челси" во втором тайме увенчался ответным голом, но удержать ничейный счет "синие" вдесятером не смогли.

"Фулхэм" – "Челси". Отчет о матче




Автор mihajlo   

Дата 08.01.2026 00:35



Последние комментарии:




  1. narcot 08.01.2026 01:14 # narcot
    02.01.2026 18:31 #
    moneycity

    тот малой зассал и удалил комменты, вроде чтобы его админ не забанил, а декстер орал, что всё заскринил
    (ответить)

    05.01.2026 03:18 #
    dexter

    А манся говорил, что он маленький ЗСУшник, испугался ФСБ и сбежал. Синхронизируйте версии, пиздаболки.


    08.01.2026 01:08 #
    dexter

    Так про фсб он же и придумал.
    (ответить)



    когда фаршированного мандаринами кекстера попускают его пиздежом, попущенный всегда свои слова третьм лицам приписывает)))))

    (ответить)

  2. dembo 08.01.2026 01:03 # dembo
    Росеньор аут)

    (ответить)

  3. narcot 08.01.2026 01:00 # narcot
    .24 - 2.07, 2-2

    пиздец, как пидорнал закидывает по трёшке, создавая по 1.3хГ

    (ответить)

  4. paroljlogin7237 08.01.2026 00:59 # paroljlogin7237
    Середняки очень сильно прибавили. Каждый матч надо страдать чтобы добиться результата.

    Челси очень много красных карточек набирает в этом году, причём не в конце матча, а зачастую убивают игру в первом тайме.

    Сити вопросы к пенальти. Припоминаю два эпизода, где Сака два таких пенальти не дали, под предлогом сам пошёл в ногу.

    Завтра Арсенал - Ливерпуль, хочу красивой результативной игры от обеих команд для фанатов и нейтральных болельщиков.

    (ответить)

  5. brown-ale 08.01.2026 00:54 # brown-ale
    Мареска ушел, а дело его живет. Это я про красные.

    (ответить)

  6. dexter 08.01.2026 00:51 # dexter
    А куда это мои хейтерки делись? (((

    05.01.2026 04:08 # удалить
    dexter

    Лох ебаный, опозорился с вагнерами и достал стрелу из своего дырявого очка. Иди руки мой, петух.

    02.01.2026 18:31 #
    moneycity

    тот малой зассал и удалил комменты, вроде чтобы его админ не забанил, а декстер орал, что всё заскринил


    Источник: https://fapl.ru/posts/119452/?c=1#c8138453

    (ответить)

  7. dembo 08.01.2026 00:51 # dembo
    Брентфорд ход набрал.
    Ебут всех без разбору.
    Чуланси в следующем туре под гарячую руку шмелей попадают уехехех

    (ответить)

  8. sesko 08.01.2026 00:47 # sesko
    Аморим?

    (ответить)

  9. kellborn 08.01.2026 00:46 # kellborn
    Арсенал чемпион АПЛ. А ХУ Е ТЬ

    (ответить)

  10. dembo 08.01.2026 00:45 # dembo
    Рип.

    Мареска был последним оплотом адекватности

    Ушел мареска и пошла красота...один матч бадиашиль на витрине, другой матч тосин на витрине, ух...ето то что в данной ситцации нужно.
    Нето 2 матча в ряд слева бесполезно бегает....о да, кайф кайф бэйби.

    Ну хоть делап 3абил, какой-то позитив)

    В равных не прое6али бы, фулхем с мячем мертвяк, убогая команда в атаке, но когда у тя тосинчалоба и етого хватает

    (ответить)

  11. lovrentiy 08.01.2026 00:45 # lovrentiy
    Середняки в последней время удивляют. Сейчас только Арсенал стабильно играет, атки конструктивные, подбор игроков идеальный, думаю они заслужили наконец то чемпик. Главное что бы Сити не дали в очередной раз довольствоваться.

    (ответить)

  12. gidro-met 08.01.2026 00:44 # gidro-met
    Топ 1 понятно , потом тренерские уже сыгранные команды с потенциалом .
    И дальше уже неважно , чехарда

    (ответить)

  13. sausage 08.01.2026 00:42 # sausage
    Лидеры буксуют не по детски последнее время. Завтра Арс... посмотрим)

    (ответить)

  14. narcot 08.01.2026 00:42 # narcot
    помойка сукахахахахахахах

    (ответить)

  15. kanoniru-poker 08.01.2026 00:42 # kanoniru-poker
    Ау опущенные таксисты)) где вы шмары? Сезон можно заканчивать или как?

    (ответить)

  16. sausage 08.01.2026 00:41 # sausage
    Челси - 12 потерянных очков в 5-ти последних матчах. Норм серию замутили. Жд&#235;м продолжения.

    (ответить)

  17. dexter 08.01.2026 00:40 # dexter
    Заруинить две команды - обращайтесь к Боэляну!

    (ответить)

  18. van-dijk 08.01.2026 00:38 # van-dijk
    Абсолютно новый Черножопси.

    (ответить)

