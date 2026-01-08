"Челси" вдесятером проиграл "Фулхэму"
"Челси" вдесятером потерпел поражение от "Фулхэма" со счетом 2:1.
Главный тренер "дачников" Марку Силва вернул в стартовый состав Сандера Берге, который заменил Сашу Лукича.
В старте "синих" произошло сразу шесть изменений. Этими новыми лицами стали Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Лиам Делап.
Первый голевой момент создали гости. Это Сантос пробил в перекладину после подачи углового.
Спустя три минуты Кукурелья совершил фол последней надежды, пытаясь остановить прорыв Харри Уилсона, и получил от рефери прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, "Челси" отдал инициативу сопернику. "Фулхэм" закрепился на чужой половине поля, но явных моментов не имел. Лишь в компенсированное к первому тайму время Уилсон был выведен на удар по центру, поразив ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.
На 55-й минуте "дачники" все-таки реализовали численное преимущество. Рауль Хименес выиграл борьбу у Трево Чалобы на втором этаже и ударом из центра штрафной поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, хозяева вдруг утратили контроль над игрой и на 72-й минуте за это поплатились. Энтони Робинсон сыграл головой после подачи Педру Нету углового, но лишь сделал передачу к дальней штанге, где первым среагировал Делап — 1:1.
После пропущенного гола "Фулхэм" снова заиграл первым номером, и на 81-й минуте Уилсон подхватил отбитый Санчесом мяч и нанес удар с рикошетом от Риса Джеймса — 2:1.
Переломным моментом матча стало удаление Кукурельи. Хороший отрезок "Челси" во втором тайме увенчался ответным голом, но удержать ничейный счет "синие" вдесятером не смогли.
"Фулхэм" – "Челси". Отчет о матче
08.01.2026 00:35
Просмотров: 784
02.01.2026 18:31 #
moneycity
тот малой зассал и удалил комменты, вроде чтобы его админ не забанил, а декстер орал, что всё заскринил
(ответить)
05.01.2026 03:18 #
dexter
А манся говорил, что он маленький ЗСУшник, испугался ФСБ и сбежал. Синхронизируйте версии, пиздаболки.
08.01.2026 01:08 #
dexter
Так про фсб он же и придумал.
(ответить)
когда фаршированного мандаринами кекстера попускают его пиздежом, попущенный всегда свои слова третьм лицам приписывает)))))
(ответить)
Росеньор аут)
(ответить)
.24 - 2.07, 2-2
пиздец, как пидорнал закидывает по трёшке, создавая по 1.3хГ
(ответить)
Середняки очень сильно прибавили. Каждый матч надо страдать чтобы добиться результата.
Челси очень много красных карточек набирает в этом году, причём не в конце матча, а зачастую убивают игру в первом тайме.
Сити вопросы к пенальти. Припоминаю два эпизода, где Сака два таких пенальти не дали, под предлогом сам пошёл в ногу.
Завтра Арсенал - Ливерпуль, хочу красивой результативной игры от обеих команд для фанатов и нейтральных болельщиков.
(ответить)
Мареска ушел, а дело его живет. Это я про красные.
(ответить)
А куда это мои хейтерки делись? (((
dexter
Лох ебаный, опозорился с вагнерами и достал стрелу из своего дырявого очка. Иди руки мой, петух.
Брентфорд ход набрал.
Ебут всех без разбору.
Чуланси в следующем туре под гарячую руку шмелей попадают уехехех
(ответить)
Аморим?
(ответить)
Арсенал чемпион АПЛ. А ХУ Е ТЬ
(ответить)
Рип.
Мареска был последним оплотом адекватности
Ушел мареска и пошла красота...один матч бадиашиль на витрине, другой матч тосин на витрине, ух...ето то что в данной ситцации нужно.
Нето 2 матча в ряд слева бесполезно бегает....о да, кайф кайф бэйби.
Ну хоть делап 3абил, какой-то позитив)
В равных не прое6али бы, фулхем с мячем мертвяк, убогая команда в атаке, но когда у тя тосинчалоба и етого хватает
(ответить)
Середняки в последней время удивляют. Сейчас только Арсенал стабильно играет, атки конструктивные, подбор игроков идеальный, думаю они заслужили наконец то чемпик. Главное что бы Сити не дали в очередной раз довольствоваться.
(ответить)
Топ 1 понятно , потом тренерские уже сыгранные команды с потенциалом .
И дальше уже неважно , чехарда
(ответить)
Лидеры буксуют не по детски последнее время. Завтра Арс... посмотрим)
(ответить)
помойка сукахахахахахахах
(ответить)
Ау опущенные таксисты)) где вы шмары? Сезон можно заканчивать или как?
(ответить)
Челси - 12 потерянных очков в 5-ти последних матчах. Норм серию замутили. Ждëм продолжения.
(ответить)
Заруинить две команды - обращайтесь к Боэляну!
(ответить)
Абсолютно новый Черножопси.
(ответить)
