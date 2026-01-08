"Челси" вдесятером проиграл "Фулхэму"

"Челси" вдесятером потерпел поражение от "Фулхэма" со счетом 2:1.

Главный тренер "дачников" Марку Силва вернул в стартовый состав Сандера Берге, который заменил Сашу Лукича.



В старте "синих" произошло сразу шесть изменений. Этими новыми лицами стали Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Лиам Делап.



Первый голевой момент создали гости. Это Сантос пробил в перекладину после подачи углового.



Спустя три минуты Кукурелья совершил фол последней надежды, пытаясь остановить прорыв Харри Уилсона, и получил от рефери прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, "Челси" отдал инициативу сопернику. "Фулхэм" закрепился на чужой половине поля, но явных моментов не имел. Лишь в компенсированное к первому тайму время Уилсон был выведен на удар по центру, поразив ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.



На 55-й минуте "дачники" все-таки реализовали численное преимущество. Рауль Хименес выиграл борьбу у Трево Чалобы на втором этаже и ударом из центра штрафной поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, хозяева вдруг утратили контроль над игрой и на 72-й минуте за это поплатились. Энтони Робинсон сыграл головой после подачи Педру Нету углового, но лишь сделал передачу к дальней штанге, где первым среагировал Делап — 1:1.



После пропущенного гола "Фулхэм" снова заиграл первым номером, и на 81-й минуте Уилсон подхватил отбитый Санчесом мяч и нанес удар с рикошетом от Риса Джеймса — 2:1.



Переломным моментом матча стало удаление Кукурельи. Хороший отрезок "Челси" во втором тайме увенчался ответным голом, но удержать ничейный счет "синие" вдесятером не смогли.



"Фулхэм" – "Челси". Отчет о матче