"Сити" потерял два очка с "Брайтоном"

"Манчестер Сити" потерял два очка в домашнем противостоянии с "Брайтоном", сыграв вничью 1:1.

Кадровый кризис в центре обороны заставил "горожан" с первых минут бросить в бой 20-летнего Макса Аллейна. Также в старте вышли Абдукодир Хусанов, Натан Аке, Нико Гонсалес и Жереми Доку.



Впервые после возвращения в клуб в старте "чаек" вышел Паскаль Гросс. Максим Де Кейпер и Джек Хиншелвуд также получили свой шанс.



Как ни странно, начало матча осталось за гостями, которые несколько раз напрягли голкипера хозяев Джанлуиджи Доннарумму.



"Сити" постепенно втягивался в игру, и незадолго до окончания первого тайма Доку нарвался на фол в чужой штрафной, а Эрлинг Холанд с назначенного пенальти открыл счет — 1:0.



Перед самым перерывом Тиджани Рейндерс мог укрепить преимущество "горожан", но Диего Гомес остановил мяч после его удара на линии ворот.



Второй тайм начался с грубой оборонительной ошибки "Брайтона", но Бернарду Силва, уже убрав на замахе защитника, пробил в штангу.



После перерыва атакующая игра у "чаек" не ладилась, но это не помешало им сравнять счет на 60-й минуте. Каору Митома сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил между ног Гонсалеса — 1:1.



"Сити" был застигнут врасплох и вскоре позволил сопернику создать еще пару моментов. Но со временем хозяева пришли в себя и вновь принялись искать свой второй гол.



"Горожане" отчаянно давили в концовке, но вырвать победу так и не смогли, чем предоставили "Арсеналу" шанс увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити" – "Брайтон". Отчет о матче