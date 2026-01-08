"Сити" потерял два очка с "Брайтоном"
"Манчестер Сити" потерял два очка в домашнем противостоянии с "Брайтоном", сыграв вничью 1:1.
Кадровый кризис в центре обороны заставил "горожан" с первых минут бросить в бой 20-летнего Макса Аллейна. Также в старте вышли Абдукодир Хусанов, Натан Аке, Нико Гонсалес и Жереми Доку.
Впервые после возвращения в клуб в старте "чаек" вышел Паскаль Гросс. Максим Де Кейпер и Джек Хиншелвуд также получили свой шанс.
Как ни странно, начало матча осталось за гостями, которые несколько раз напрягли голкипера хозяев Джанлуиджи Доннарумму.
"Сити" постепенно втягивался в игру, и незадолго до окончания первого тайма Доку нарвался на фол в чужой штрафной, а Эрлинг Холанд с назначенного пенальти открыл счет — 1:0.
Перед самым перерывом Тиджани Рейндерс мог укрепить преимущество "горожан", но Диего Гомес остановил мяч после его удара на линии ворот.
Второй тайм начался с грубой оборонительной ошибки "Брайтона", но Бернарду Силва, уже убрав на замахе защитника, пробил в штангу.
После перерыва атакующая игра у "чаек" не ладилась, но это не помешало им сравнять счет на 60-й минуте. Каору Митома сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил между ног Гонсалеса — 1:1.
"Сити" был застигнут врасплох и вскоре позволил сопернику создать еще пару моментов. Но со временем хозяева пришли в себя и вновь принялись искать свой второй гол.
"Горожане" отчаянно давили в концовке, но вырвать победу так и не смогли, чем предоставили "Арсеналу" шанс увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги.
"Манчестер Сити" – "Брайтон". Отчет о матче
08.01.2026 00:30
Просмотров: 583
Середняки в последней время удивляют. Сейчас только иВрсенал стабильно играет, атки конструктивные, подбор игроков идеальный, думаю они заслужили наконец то чемпик. Главное что бы Сити не дали в очередной раз довольствоваться.
Щелси - говнецо!
https://www.youtube.com/watch?v=qBeybkGSP7I
айяйяй какой матчдэй, прям все обосрались
