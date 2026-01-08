"Форест" отправил Калимуэндо в "Айнтрахт"

"Ноттингем Форест" отправил своего нападающего Арно Калимундо в аренду в немецкий "Айнтрахт" до конца сезона.

Калимуэндо только в августе присоединился к "Форест", будучи купленным у "Ренна" за 25 миллионов фунтов.



С тех пор Калимуэндо поработал на "Сити Граунд" с тремя разными тренерами, и ни один из них ни разу не выпустил Арно в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Калимуэндо отметился лишь девятью появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги, а оба забитых Арно гола за "лесников" пришлись на Лигу Европы.



Теперь Калимуэндо будет выступать за "Айнтрахт", который в рамках арендного соглашения получил опцию выкупа 23-летнего француза за 27 млн. евро (23.4 млн. фунтов).