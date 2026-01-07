Росеньор видит "устрашающий потенциал" у "Челси"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор считает, что его новая команда обладает "устрашающим потенциалом".

На текущей неделе Росеньор заключил с "Челси" контракт на пять с половиной лет, прибыв в лондонский клуб из родственного "синим" "Страсбура".



В "Страсбуре" Росеньор тоже приходилось работать с молодыми игроками, однако Лиам считает, что у молодости состава есть свои большие плюсы.



"Что меня восхищает больше всего? Потенциал — думаю, потенциал устрашает. Когда у вас есть такие исходные данные, ингредиенты, мастерство игроков, их возраст, а также в плане персонала..."



"Я не хочу выделять отдельных игроков, потому что каждый член этой команды соответствует мировому уровню в моих глазах. Я просто хочу улучшить их, и я по-настоящему предвкушаю начало совместной работы с ними в ближайшие дни".



"Я пришел из клуба со средним возрастом 20.8 лет, это самая молодая команда в Европе".



"Здесь состав чуть взрослее, чуть опытнее, но сила молодости заключается в энергии, прилежности, физической готовности, напористости. Я хочу, чтобы фанаты видели все эти вещи".



"Я хочу, чтобы мы играли в высоком темпе, агрессивно, диктовали игру. Я хочу, чтобы наши фанаты вскакивали с места в первые 10 минут и чувствовали, как волна идет за волной. Когда я играл на "Стэмфорд Бридж" против Эссьена, Лэмпарда, Дрогба, Арьена Роббена, Джо Коула и им подобным, ты заранее чувствовал, что это будет очень сложный день".



"Я хочу создать то же ощущение. Я хочу, чтобы мы были напористыми, смелыми и не знали страха. Если мы будем делать все это, мы сможем очень хорошо провести время вместе", — сообщил Росеньор официальному веб-сайту "Челси".