У Кевина Кигана диагностировали рак

У бывшего главного тренера сборной Англии Кевина Кигана было диагностировано раковое заболевание.

В опубликованном семьей Кигана заявлении говорится, что Кевин был госпитализирован с жалобами на брюшную область, а в ходе обследования доктора обнаружили у него рак.



Теперь 74-летнему Кигану, который получил прозвище "Король Кев", предстоит пройти соответствующее лечение.



Будучи игроком, Киган забил 204 гола в 592 матчах на клубном уровне и 21 в 63 за сборную Англии, поиграв за "Сканторп", "Ливерпуль", "Гамбург", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".



Вместе с "Ливерпулем" Киган трижды выигрывал первенство Англии, а также становился обладателем Кубка Англии, Кубка европейских чемпионов и двух Кубков УЕФА.



В качестве тренера Киган поработал со сборной Англии, "Ньюкаслом" (дважды), "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". Именно Кевин вывел "сорок" в Премьер-Лигу в 1993 году.