"Тоттенхэм" предлагает уже 13 млн. фунтов за Соузу

"Тоттенхэм" улучшил до 13 миллионов фунтов свое предложение о покупке левого защитника бразильского "Сантоса" Соузы.

На прошлой неделе стало известно, что "Сантос" отказался продать 19-летнего Соузу в "Тоттенхэм" за 8 млн. фунтов.



Однако два клуба продолжили переговоры, и сейчас, сообщает talkSPORT, "Тоттенхэм" вернулся с увеличенной на 5 млн. фунтов суммой. "Сантос" своего ответа пока не предоставил.



Интерес "Тоттенхэма" к Соузе обусловлен травмой Дестини Удоджи, прямой замены которому у главного тренера "шпор" Томаса Франка просто нет.