ласнер отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"
Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".
Именно Гласнера букмекеры считают фаворитом на роль следующего постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед".
Однако Гласнер не придает этому значения, как и тому, что его контракт с "Пэлас" истекает в конце сезона.
"Мне не разрешено делать ставки! В моем контракте есть один параграф, где говорится, что мне не разрешено делать ставки".
"Я не обращаю на это внимания. Я также не могу поделиться инсайдерской информацией, потому что это тоже было бы нарушением моего контракта!"
"Я являюсь главным тренером "Кристал Пэлас". Думаю, вы тратите зря время, задавая эти вопросы. Я не буду говорить о каком-либо другом клубе, кроме "Кристал Пэлас".
"Вы можете подписать новый контракт, как это сделали некоторые тренеры в Премьер-Лиге в этом году или в конце прошлого года, и их здесь уже нет".
"Вы можете выиграть трофеи, и спустя шесть месяцев вас здесь уже нет".
"Поэтому, думаю, срок контракта ничего не значит для твоего будущего. Вы будете задавать вопросы, даже если я подпишу новый контракт".
"На своей пресс-конференции Рубен Аморим сказал, что у него остается 18 месяцев по контракту, и его здесь уже нет".
"Только одно может сохранить тебе работу, и это достижение успеха", — цитирует Гласнера Sky Sports.
07.01.2026 20:00
Просмотров: 390
