ласнер отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Именно Гласнера букмекеры считают фаворитом на роль следующего постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед".



Однако Гласнер не придает этому значения, как и тому, что его контракт с "Пэлас" истекает в конце сезона.



"Мне не разрешено делать ставки! В моем контракте есть один параграф, где говорится, что мне не разрешено делать ставки".



"Я не обращаю на это внимания. Я также не могу поделиться инсайдерской информацией, потому что это тоже было бы нарушением моего контракта!"



"Я являюсь главным тренером "Кристал Пэлас". Думаю, вы тратите зря время, задавая эти вопросы. Я не буду говорить о каком-либо другом клубе, кроме "Кристал Пэлас".



"Вы можете подписать новый контракт, как это сделали некоторые тренеры в Премьер-Лиге в этом году или в конце прошлого года, и их здесь уже нет".



"Вы можете выиграть трофеи, и спустя шесть месяцев вас здесь уже нет".



"Поэтому, думаю, срок контракта ничего не значит для твоего будущего. Вы будете задавать вопросы, даже если я подпишу новый контракт".



"На своей пресс-конференции Рубен Аморим сказал, что у него остается 18 месяцев по контракту, и его здесь уже нет".



"Только одно может сохранить тебе работу, и это достижение успеха", — цитирует Гласнера Sky Sports.