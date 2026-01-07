Артета намекнул на возвращение Хаверца к "Ливерпулю"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул на скорое возвращение нападающего Кая Хаверц в строй.

Хаверц не играет за "Арсенал" с августа, когда он получил травму колена. 30 декабря Кай попал в заявку "канониров" на матч против "Астон Виллы", но затем пропустил выезд к "Борнмуту".



В преддверии противостояния с "Ливерпулем" Артета дал понять, что с Хаверцем все в порядке, и 26-летний немец имеет шансы выйти на поле "Эмирейтс".



"Мы отслеживаем его нагрузку. Он долго отсутствовал по двум разным причинам. Он очень близок, этим утром он снова тренировался с нами, и мы надеемся, что очень скоро сможем рассчитывать на лучшую версию Кая", — цитирует Артету Evening Standard.