Светская хроника за среду

"Барселона" хочет Натана Аке. Маркус Рэшфорд не вернется в "Манчестер Юнайтед". Федерико Кьеза не покинет "Ливерпуль" в январе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Барселона" хочет приобрести защитника "Манчестер Сити" Натана Аке в этом месяце. (Daily Mail)



Нападающий Маркус Рэшфорд не собирается возвращаться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увольнение Рубена Аморима. (The Sun)



Возвращение вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы в "Ювентус" зависит от того, останется ли Мохамед Салах в мерсисайдском клубе. (La Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" не собирается отпускать Кьезу, который также интересен "Наполи". (Sky Sports)



"РБ Лейпциг" не продаст вингера Яна Диоманде в "Тоттенхэм" в этом месяце. (The Sun)



"Тоттенхэм" готов вступить в борьбу за полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" поспорит с "Ньюкаслом" за нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (Chronicle Live)



Нападающий "Ноттингем Форест" Арно Калимуэндо направляется в "Айнтрахт" на правах аренды с опцией выкупа. (Sky Sport Germany)



"Сандерленд" проиграл борьбу "Фенербахче" за полузащитника "Лацио" Маттео Гендузи. (The Sun)



Другое



Бывший главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был назначен техническим директором "Твенте". (Fabrizio Romano)



Незадолго до увольнения с поста рулевого "Юнайтед" у Рубена Аморима возник конфликт на тренировке с защитником Лисандро Мартинесом. (Daily Mail)



Большинство игроков "Юнайтед" недовольны увольнением Аморима. (The Sun)



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш встретился с ассистентом Аморима через считанные часы после увольнения Рубена. (The Sun)



"Халл" задержал начало матча Чемпионшипа против "Уотфорда" на 18 минут, и теперь это собирается расследовать Футбольная Лига. (Daily Mail)