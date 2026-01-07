"Юнайтед" может нанять двух временных тренеров

Выбирая временного тренера на остаток сезона, "Манчестер Юнайтед" может нанять и Оле Гуннара Сульшера, и Майкла Кэррика.

"Юнайтед" потребовался временный тренер после увольнения Рубена Аморима в минувший понедельник. Еще накануне спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс переговорил с Сульшером и Кэрриком об этой роли.



Как сейчас сообщает Sky Sports, "Юнайтед" рассматривает возможность, чтобы нанять Сульшера и Кэррика вместе. Вместе с Аморимом ушли все его помощники, и сейчас "красным дьяволам" не хватает персонала для работы с первой командой.



В данный момент неясно, может ли дуэт Сульшера и Кэррика быть равноценным. Прежде Майкл был ассистентом у Оле Гуннара, когда тот возглавлял "Юнайтед".



"Юнайтед" уволил Сульшера в ноябре 2021, после чего Кэррик на три матча принял управление первой командой.