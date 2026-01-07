"Вулверхэмптон" открыт к предложениям по своим звездам

Йорген Ларсен "Вулверхэмптон" открыт к предложениям по своим ведущим игрокам в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что в минувший уикенд "Вулверхэмптон" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиге, турнирное положение "волков" по-прежнему выглядит безнадежным.

Учитывая неминуемость вылета Чемпионшип, руководство "Вулерхэмптону" готово позволить главному тренеру Робу Эдвардсу уже сейчас начать формировать облик команды на следующий сезон.

Как сообщает Daily Mail, клуб с "Молинью" готов продать своих звезд в январе, чтобы вырученные средства направить на перестройку команды, заодно восполнив дефицит доморощенных игроков.

Помимо нападающего Йоргена Ларсена, который интересен "Ноттингем Форест", своих покупателей могут найти бразильские полузащитники Андре и Жоао Гомес.




