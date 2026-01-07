У Экитике есть шансы сыграть с "Арсеналом"

Арне Слот и Уго Экитике Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что у нападающего Уго Экитике есть шансы сыграть против "Арсенала" в четверг.

Экитике, который забил пять голов в пяти последних матчах за "Ливерпуль", пропустил ничью 2:2 против "Фулхэма" в минувшее воскресенье из-за травмы задней поверхности бедра.

Экитике до сих пор не возобновил тренировки в общей группе, однако Слот допускает, что Уго отправится на выезд в Лондон.

"Пока что он не тренировался с нами. Давайте посмотрим, сможет ли он сегодня. Два или три дня назад я сказал, что он не будет отсутствовать долго".

"Поскольку матчи идут один за другим, он где-то между возвращением к тренировкам с командой и тем, что ему еще потребуется день или два", — цитирует Слота Evening Standard.




07.01.2026

