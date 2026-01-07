Гвардиола уверен, что "Сити" справится с кадровым кризисом
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что сила духа поможет его команде справиться с кадровым кризисом.
На днях "Сити" потерял с травмами Йошко Гвардиола и Рубена Диаша, которые присоединились в лазарете к Джону Стоунсу, еще одному защитнику.
Райан Аит-Нури, Матео Ковачич, Оскар Бобб, Савиньо и Омар Мармуш также отсутствуют по различным причинам, однако Гвардиола уверен, что усталость — это в головах.
"У меня нет никаких — ноль, ноль, ноль — жалоб на своих игроков. Совершенно наоборот. Поэтому сравнение с прошлым сезоном совершенно другое".
"Конечно, будет тяжело продержаться, играя каждые три дня, проводя много матчей и имея мало игроков, но если дух в порядке, все будет нормально".
"Нам этого не хватало в прошлом сезоне, но в этом сезоне у нас это есть, и я рад этому. Будет ли этого достаточно?"
"Посмотрим, но у меня нет никаких сомнений. У нас есть сердце".
"Если вы устали, то это в вашей голове. Мы можем поработать над этим с имеющимися игроками", — цитирует Гвардиолу The Independent.
07.01.2026 13:00
Просмотров: 399
