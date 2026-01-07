Майну передумал уходить из "Юнайтед"
Полузащитник Кобби Майну передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.
Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе лета, когда клуб не отпустил своего воспитанника в аренду.
Майну опасался за свое игровое время в этом сезоне, и его опасения подтвердились — Рубен Аморим ни разу не включил Кобби в стартовый состав в рамках Премьер-Лиги.
Однако теперь Аморим уволен, и кто бы ни стал следующим тренером "Юнайтед", Майну готов сражаться за место в составе и надеется на честный шанс проявить себя, сообщает talkSPORT.
07.01.2026 12:00
Просмотров: 412
