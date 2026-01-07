Гласнер намекает на продажу Гехи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер намекнул, что его клуб продаст своего капитана Марка Гехи в этом месяце.

Ожидается, что после травм Йошко Гвардиола и Рубена Диаша "Манчестер Сити" попытается приобрести Гехи в январе, хотя изначально "горожане" хотели пригласить Марка свободным агентом грядущим летом.



Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, поэтому Гласнер признает, что есть "граница", после которой его клуб не сможет блокировать уход Гехи.



"Все хотят, чтобы он играл за "Кристал Пэлас", заключил новый контракт и остался навсегда".



"С другой стороны, ситуация такова, что его контракт истекает летом, и если кто-нибудь обратится, то будет момент, когда клуб скажет: "Теперь финансовая составляющая важнее, чем спортивная". Мы должны постараться поступить наилучшим образом. Поэтому я всегда говорю: "Я не знаю". Потому что это другое".



"Есть граница, когда клуб будет вынужден пойти на это. Если игрок скажет "я хочу уйти", а предложенные деньги превышают границу, то это случится. Я не наивен, поэтому понимаю, что это случится, если "Сити" сделает огромное предложение, а Марк захочет этого", — цитирует Гласнера The Guardian.