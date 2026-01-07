"Тоттенхэм" ищет атакующего игрока

Томас Франк и Мохаммед Кудус "Тоттенхэм" задумался о приглашении атакующего игрока в зимнее трансферное окно после травмы Мохаммеда Кудуса.

Практически весь этот сезон "Тоттенхэм" обходится без своего основного нападающего Доминика Соланке. При этом "шпоры" едва продали Бреннана Джонсона в "Кристал Пэлас" за 35 миллионов фунтов, а против "Сандерленда" в минувшее воскресенье травмировался Кудус.

Как стало известно Daily Mail, травма Кудуса оказалась хуже, нежели предполагалось изначально, и Мохаммеду придется пропустить ряд ближайших матчей команды Томаса Франка.

Поэтому "Тоттенхэм" задумался о выходе на трансферный рынок для приглашения игрока атакующего плана, прежде не сумев заинтересовать Антуана Семеньо из "Борнмута".

Среди тех, кто находится на радаре у "Тоттенхэма", называются Ян Диоманде из "РБ Лейпциг", Магнес Аклиуш из "Монако" и Кенан Йылдыз из "Ювентуса".




