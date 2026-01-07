"Юнайтед" потратил на Аморима 28.5 млн. фунтов

Приглашение, содержание и увольнение тренера Рубена Аморима обошлось "Манчестер Юнайтед" в немыслимые 28.5 млн. фунтов.

Аморим возглавил "Юнайтед" в ноябре 2024, и "красным дьяволам" сразу пришлось сразу выложить 8.3 млн. фунтов в качестве компенсации "Спортингу".



На самом деле, та компенсация оказалась даже выше (11 млн. фунтов), потому что контракт Аморима предусматривал 30-дневный период, который Рубену надлежит отработать в Лиссабоне после уведомления о намерении уйти, а "Юнайтед" хотел заполучить нового тренера поскорее.



Спустя 14 месяцев "Юнайтед" отказался от услуг Аморима, причем после ничьей 1:1 против "Лидса" Рубен подчеркнул, что сам не уйдет — только в случае решения клуба уволить его.



Это означает, что теперь "Юнайтед" надлежит выплатить остаточную стоимость по контракту Аморима, рассчитанного до лета 2027. Речь идет о сумме около 10 млн. фунтов.



Кроме того, в течение последних 14 месяцев "Юнайтед" исправно платил зарплату Амориму — суммарно на 7.5 млн. фунтов.



Таким образом, если сложить все эти суммы, общие расходы "Юнайтед" на 40-летнего португальца составили 28.5 млн. фунтов, сообщает The Telegraph.



В теории, эта сумма может быть даже больше, если добавить сюда компенсации за увольнения Эрика Тен Хага, который и уступил место Амориму, и спортивного директора Дэна Эшуорта, который лишился работы из-за того, что выступил против приглашения Рубена ввиду несоответствия стилей.