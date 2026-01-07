Моуриньо: "Только Аморим может проанализировать свой период в МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только сам Рубен Аморим может сделать выводы насчет своего периода в клубе с "Олд Траффорд".

Моуриньо, который в данный момент тренирует "Бенфику", провел более двух лет в "Юнайтед", выиграв Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.



Аморим, соотечественник Моуриньо, не выиграл с "Юнайтед" ничего и лишился работы не столько из-за результатов, сколько из-за разногласий с руководством, однако Жозе не собирается делать выводы.



"Уход Рубена — это фактор давления на тренеров из Португалии. Я не понимаю, почему это произошло. Но каждый тренер отвечает за себя".



"Разумеется, я очень хорошо знаю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Я также очень хорошо знаю причину, почему я ушел, но когда я ухожу из клуба, я закрываю дверь — или ее закрывают передо мной. Я никогда не комментирую и слишком не копаюсь в произошедшем. По крайней мере, стараюсь".



"Одна дверь закрывается, другая открывается. Так и случилось, когда я ушел из "Манчестер Юнайтед". История осталась там, статистика осталась там, я ушел домой с тремя медалями. Вот и все".



"Ситуация, которая случилась с Рубеном в течение 14 месяцев, которые он провел там... Только Рубен может это проанализировать", — цитирует Моуриньо Sky Sports.