"Пэлас" потребует от "Сити" 40 млн. фунтов за Гехи
"Кристал Пэлас" готов потребовать от "Манчестер Сити" около 40 миллионов фунтов за своего капитана Марка Гехи.
Накануне "Сити" объявил, что защитник Йошко Гвардиол получил перелом ноги против "Челси" и позже на этой неделе будет прооперирован.
В этом же матче травмировался Рубен Диаш, вдобавок в лазарете "Сити" остается еще один защитник в лице Джона Стоунса.
Эта ситуация заставила "Сити" задуматься о приобретении Гехи в январе, хотя изначально "горожане" лишь были среди клубов, желающих подписать Марка свободным агентом грядущим летом.
Как сообщает The Guardian, "Пэлас" готов с выгодой для себя использовать возникший у "Сити" кадровый кризис, затребовав за 25-летнего игрока сборной Англии 40 млн. фунтов.
Это на 5 млн. больше той суммы, за которую "Пэлас" согласился отпустить Гехи в "Ливерпуль" на исходе летнего трансферного окна. Та сделка так и не состоялась, потому что "орлы" не успели найти замену Марку.
07.01.2026 07:00
