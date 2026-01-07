"Юнайтед" выбирает между Сульшером и Кэрриком

Оле Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик "Манчестер Юнайтед" выбирает временного тренера на остаток сезона из Оле Гуннара Сульшера и Майкла Кэррика.

В минувший понедельник "Юнайтед" попрощался с Рубеном Аморимом, и теперь "красные дьяволы" ищут временного тренера на остаток сезона 2025/26.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже вычеркнул кандидатуры Рууда Ван Нистелроя и Даррена Флетчера, который будет руководить первой командой в матче Премьер-Лиги против "Бернли" в среду вечером.

Утверждается, что во вторник спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада переговорили с Сульшером и Кэрриком, но окончательный выбор между двумя бывшими игроками"Юнайтед" будет сделан после личных встреч.

В свое время Сульшер вернулся в "Юнайтед" как раз в качестве временного тренера, заменив уволенного Жозе Моуриньо, а Кэррик в свою очередь провел три матча с "дьяволами", когда работы лишился Оле Гуннар.

Сейчас и Сульшер, и Кэррик находятся без клуба, и оба открыты к возвращению в "Юнайтед", поэтому выбор за клубом.




Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2026 06:00

Количество просмотров Просмотров: 202

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexander-hleb 07.01.2026 06:06 # alexander-hleb
    Флетчер гордится, что временно возглавил "Юнайтед"


    Источник: https://fapl.ru/posts/119493/

    "Юнайтед" выбирает между Сульшером и Кэрриком


    Источник: https://fapl.ru/posts/119494/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: