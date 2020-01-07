Флетчер гордится, что временно возглавил "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер заявил, что для него стало огромной честью возглавить первую команду "красных дьяволов".

Будучи тренером команды "Юнайтед" U-18, Флетчер принял управление первой командой после увольнения Рубена Аморима.



В этой роли Флетчер проведет матч Премьер-Лиги против "Бернли" в среду и, возможно, поединок Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье.



Флетчер гордится, что получил эту возможность, однако Даррен понимает, что получил ее не за свои заслуги.



"Это нереально, для меня огромная честь руководить командой "Манчестер Юнайтед". В своих самых смелых снах я не мог представить, что это произойдет".



"Это огромная честь и нечто, чем я по-настоящему горжусь, но это случилось в неожиданных обстоятельствах. Мне нелегко это принять. Но у меня есть работа, которую я должен выполнить".



"Я провел разговор с руководством, и мой фокус на предстоящем матче, после которого мы поговорим".



"Я сосредоточен на матче с "Бернли", и после матча мы поговорим. Если честно, я не думал, что будет дальше".



"Разговор будет после матча. Все случилось очень быстро. Все мои мысли и усилия сосредоточены на "Бернли", — цитирует Флетчера ESPN.



Флетчер также подтвердил, что ассистировать ему против "Бернли" будут Джонни Эванс, бывший защитник "Юнайтед", и Трэвис Биннон, рулевой команды "дьяволов" U-21.