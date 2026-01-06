Семеньо пройдет медобследование в "Сити" в четверг

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо пройдет медицинское обследование в ближайший четверг.

В среду вечером "Борнмут" принимает на своем поле "Тоттенхэм", и этот матч будет последним для Семеньо за "вишенок".



По информации Sky Sports, "Сити" уже достиг принципиальной договоренности с "Борнмутом" о выкупе Семеньо за 65 миллионов фунтов, а также согласовал с самим Антуаном условия личного контракта.



"Думаю, это может быть его последний матч. Таково мое личное мнение, но еще ничего не решено и не подписано. Это мое личное мнение, и я понимаю рынок и шумиху, но прямо сейчас еще ничего не решено. Прямо сейчас он наш игрок, и я надеюсь, так будет и дальше", — сообщил главный тренер "Борнмута" Андони Ираола на своей пресс-конференции.



Добавим, пункт о выкупе в контракте Семеньо можно активировать только до 10 января. "Борнмут" специально это предусмотрел, чтобы успеть обзавестись заменой игроку сборной Ганы.