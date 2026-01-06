"Юнайтед" провел переговоры с Флетчером, Кэрриком и Сульшером

"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры с тремя кандидатами на роль временного тренера на остаток сезона.

Этими тремя кандидатами являются бывшие игроки "Юнайтед" в лице Даррена Флетчера, Майкла Кэррика и Оле Гуннара Сульшера.



Именно Флетчеру, который с прошлого лета тренирует команду "Юнайтед" U-18, была доверена первая команда после увольнения Рубена Аморима накануне.



Флетчер дебютирует в этой роли против "Бернли" в среду вечером и будет исполнять ее, пока "Юнайтед" не определится с временным тренером на остаток сезона 2025/26.



Как сообщает BBC, спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс уже переговорил с Флетчером, Кэрриком и Сульшером, а также на радаре у "дьяволов" находится их бывший нападающий Рууд Ван Нистелрой, который был ассистентом Эрика Тен Хага, а затем сам возглавил первую команду на четыре матча, одержав четыре победы и раз сыграв вничью.



Что касается постоянной замены Амориму, то "Юнайтед" надеется произвести назначение после окончания сезона. Ранними претендентами на эту роль называются Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" и Роберто Де Дзерби из "Марселя".