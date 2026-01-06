Гари О'Нил согласился возглавить "Страсбур"

Гари О Нил Гари О'Нил согласился занять место главного тренера французского "Страсбура" после ухода Лиама Росеньора в "Челси".

Ранее днем Росеньор был подтвержден новым главным тренером "Челси", подписав контракт до 2032 года и заменив покинувшего лондонский клуб Энцо Мареску.

Заменой же Росеньору в "Страсбуре" должен стать О'Нил, который, как утверждает BBC, согласовал условия своего сотрудничества с дочерним клубом "Челси".

О'Нил находится без работы после своего увольнения из "Вулверхэмптона" в декабре 2024. Прежде 42-летний англичанин также тренировал "Борнмут".

Дебют О'Нила в "Страсбуре" назначен на матч Кубка Франции против "Авранша" из третьего дивизиона в ближайшую субботу.




Автор mihajlo   

Дата 06.01.2026 20:00

