Сульшер — цель номер один Уилкокса на роль временного тренера МЮ

Оле Гуннар Сульшер Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс определил Оле Гуннара Сульшера в качестве своего приоритетного кандидата на роль временного тренера.

Конфликт как раз с Уилкоксом стоил Рубену Амориму работы в "Юнайтед", и теперь клуб с "Олд Траффорд" ищет временного тренера на остаток сезона, собираясь определиться с постоянной заменой португальскому специалисту уже грядущим летом.

Сульшер имеет тесные связи с "Юнайтед". Оле Гуннар с успехом представлял "красных дьяволов" в качестве игрока, а в декабре 2018 вернулся в клуб в качестве временного тренера, заменив уволенного Жозе Моуриньо.

Сульшер так хорошо проявил себя в качестве временного тренера, что уже в марте получил постоянный контракт и тренировал "Юнайтед" до ноября 2021.

При Сульшере "Юнайтед" дважды финишировал в топ-3 Премьер-Лиги, а также достигал финала Лиги Европы, где в серии послематчевых пенальти уступил "Вильярреалу". На момент увольнения Оле Гуннара "дьяволы" опустились на седьмое место.

Сейчас именно 52-летний норвежец является приоритетной кандидатурой Уилкокса, но также "Юнайтед" рассматривает на роль временного тренера других своих бывших игроков в лице Майкла Кэррика и Даррена Флетчера. Последний будет руководить первой командой "дьяволов" против "Бернли" в ближайшую среду.

The Guardian добавляет, что Сульшер открыт к возвращению в "Юнайтед", а опытные игроки команды вроде Бруну Фернандеша и Харри Магуайра были бы рады этому назначению.




Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Уилкокс

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 495

  1. gidro-met 06.01.2026 19:40 # gidro-met
    Им надо всю их олдскул банду сразу на тренерский помост посадить :
    Гиггза, Сульшера, Руни, Флетчера и Гари Невила, можно ещё ВанНистелроя .
    Шестером будут тренировать норм

