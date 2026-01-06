Сульшер — цель номер один Уилкокса на роль временного тренера МЮ

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс определил Оле Гуннара Сульшера в качестве своего приоритетного кандидата на роль временного тренера.

Конфликт как раз с Уилкоксом стоил Рубену Амориму работы в "Юнайтед", и теперь клуб с "Олд Траффорд" ищет временного тренера на остаток сезона, собираясь определиться с постоянной заменой португальскому специалисту уже грядущим летом.



Сульшер имеет тесные связи с "Юнайтед". Оле Гуннар с успехом представлял "красных дьяволов" в качестве игрока, а в декабре 2018 вернулся в клуб в качестве временного тренера, заменив уволенного Жозе Моуриньо.



Сульшер так хорошо проявил себя в качестве временного тренера, что уже в марте получил постоянный контракт и тренировал "Юнайтед" до ноября 2021.



При Сульшере "Юнайтед" дважды финишировал в топ-3 Премьер-Лиги, а также достигал финала Лиги Европы, где в серии послематчевых пенальти уступил "Вильярреалу". На момент увольнения Оле Гуннара "дьяволы" опустились на седьмое место.



Сейчас именно 52-летний норвежец является приоритетной кандидатурой Уилкокса, но также "Юнайтед" рассматривает на роль временного тренера других своих бывших игроков в лице Майкла Кэррика и Даррена Флетчера. Последний будет руководить первой командой "дьяволов" против "Бернли" в ближайшую среду.



The Guardian добавляет, что Сульшер открыт к возвращению в "Юнайтед", а опытные игроки команды вроде Бруну Фернандеша и Харри Магуайра были бы рады этому назначению.