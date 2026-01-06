Мареска впервые высказался насчет ухода из "Челси"

Энцо Мареска впервые высказался после своего ухода с поста главного тренера "Челси".

В первый день 2026 года "Челси" объявил о расставании с Мареской, который принялся открыто выражать недовольство руководством клуба.



В опубликованном заявлении Мареска благодарит фанатов и игроков "Челси", но отдельно не упоминает руководителей или владельцев клуба. Энцо уверен, что сделал "синих" лучше за свои 18 месяцев на "Стэмфорд Бридж".



"Оставь этот мир лучше, чем он был до твоего прихода".



"Мой путь в "Челси" начался с предварительных раундов Лиги Конференций. Я ухожу с чувством внутреннего спокойствия, зная, что такой престижный клуб, как "Челси", находится там, где ему и положено быть".



"Я хочу поблагодарить всех фанатов "Челси" за их поддержку на протяжении 18 последних месяцев. Поддержка имела ключевое значение в достижении Лиги Чемпионов, победе в Лиге Конференций и победе на клубном Чемпионате Мира. Это победы, которые навсегда останутся в моем сердце!"



"Особенное спасибо всем игрокам, которые составляли мне компанию на протяжении этого удивительного путешествия. Всем, кто разделял со мной каждый момент, я желаю всех успехов на вторую половину сезона и на будущее. Спасибо, "Челси", от меня и моей семьи", — гласит заявление Марески.