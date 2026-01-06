Рубен Диаш пропустит до шести недель

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш пропустит от четырех до шести недель с травмой задней поверхности бедра.

Потеря двух очков против "Челси" в минувшее воскресенье (1:1) была дополнительно омрачена для "Сити" травмами Йошко Гвардиола и Диаша.



Гвардиол получил перелом большеберцовой кости и сейчас готовится к операции, а восстановление Йошко займет несколько месяцев. Диаш же вернется в феврале.



"Рубен получил травму задней поверхности бедра, это займет от четырех до шести недель. Йошко выбыл надолго", — цитирует главного тренера Хосепа Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".



Также Гвардиола поведал, что Джон Стоунс, еще один защитник, не готов вернуться в строй.



"Он не готов на ближайшие матчи. Конечно, он важный игрок для нас, и он долго был травмирован в прошлом сезоне. В этом сезоне, похоже, то же самое. Он очень старается и делает все возможное, но он травмирован", — добавил Гвардиола.