Светская хроника за вторник

Маркус Рэшфорд может получить второй шанс в "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" договаривается о возвращении Федерико Кьезы. Два игрока Премьер-Лиги породнились. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий Маркус Рэшфорд может получить второй шанс в "Манчестер Юнайтед" после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. (Daily Mirror)



После увольнения Аморима "Юнайтед" сохранит полузащитника Кобби Майну, но отпустит нападающего Джошуа Зиркзее. (Daily Mirror)



"Ювентус" начал переговоры с "Ливерпулем" насчет арены вингера Федерико Кьезы. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" нужно действовать быстро, чтобы не проиграть борьбу "Арсеналу", "Ливерпулю", "Юнайтед" и "Реалу" за защитника Жереми Жаке. (TEAMtalk)



"Кристал Пэлас" готов составить конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (Daily Mail)



"Пэлас" отправит нападающего Ромена Эссе в аренду в "Ковентри". (Sky Sports)



Вингер "Тоттенхэма" Ян Мин Хек также будет арендован "Ковентри". (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" сделал официальное предложение о покупке бразильского голкипера "Аль-Насра" Бенто. (Fabrizio Romano)



Переход бывшего нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио в "Лестер" сорвался из-за полученной на тренировке травмы. (talkSPORT)



Другое



"Фулхэм" ожидает запроса от "Юнайтед" насчет тренера Марку Силвы. (Daily Mirror)



Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби имеет большую поддержку в руководстве "Юнайтед". (The Telegraph)



Уволенный из "Юнайтед" Рубен Аморим решил не возвращаться к работе до конца сезона, несмотря на интерес с Ближнего Востока и Бразилии. (Rudy Galetti)



Райан Мейсон был уволен с поста главного тренера "Вест Бромвича" после поражения от "Лестера" в понедельник. (BBC)



Шотландский "Селтик" уволил своего главного тренера Вильфрида Нанси и вернул Мартина О'Нила на остаток сезона. (BBC)



Анге Постекоглу не заинтересован в возвращении в "Селтик". (talkSPORT)



Персонал базы "Юнайтед" в Каррингтоне был удивлен тем, что Аморим и его помощники уезжают, улыбаясь и смеясь. (Daily Mail)



Полузащитник "Брайтона" Ясин Аяри готовится стать отцом — матерью его будущего ребенка является старшая сестра звезды "Тоттенхэма" Деяна Кулусевски. (Daily Mail)