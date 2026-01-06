Хау не собирается в "Юнайтед"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау отреагировал на слухи, связывающие его с переходом. "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" попрощался с Рубеном Аморимом и теперь находится в поисках нового рулевого. С этой ролью связывают Хау, однако Эдди счастлив в "Ньюкасле", который он тренирует с ноября 2021.



"Есть ли какая-нибудь работа, которая заставит меня бросить "Ньюкасл"? Нет. Не в это время".



"Для меня важнее всего чувствовать себя счастливым в своей роли, в своей работе и в отношениях с окружающими меня людьми".



"Это не всегда было стабильно хорошо. В любом клубе ситуация может меняться, но в данный момент я очень счастлив".



"Любому клубу нужна сплоченность снизу и доверху, чтобы быть успешным. Каждый должен чувствовать себя хорошо".



"У меня невероятные отношения с руководством. Это никогда не менялось".



"Я считаю, что мне очень повезло с этим, потому что очень немногие тренеры имеют время, чтобы выстроить такие отношения".



"Когда вы верите в друг друга и доверяете друг другу, это действительно важно. Надеюсь, так останется надолго", — цитирует Хау BBC.