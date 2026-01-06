Росеньор подтвердил, что согласился возглавить "Челси"

Главный тренер французского "Страсбура" Лиам Росеньор подтвердил, что он согласился на работу в "Челси".

Накануне Росеньор побывал на собеседовании в "Челси", после чего вернулся из Лондона во Францию.



Росеньор созвал пресс-конференцию на утро вторника, чтобы сообщить, что "Челси" решил его назначить до матча 3-го раунда Кубка Англии против "Чарльтона" в ближайшую субботу.



"Мне дали разрешение провести переговоры с одним из крупнейших клубов в мире. Это было честью, что меня связывают с такого рода клубом, и теперь похоже на то, что я стану следующим тренером этого футбольного клуба".



"Я еще ничего не подписал, но я устно договорился с "Челси". Все согласовано и, наверное, будет оформлено в ближайшие часы. Я здесь, потому что чувствовал, что будет правильно ответить на ваши вопросы, находясь здесь физически", — приводит слова Росеньора Sky Sports.