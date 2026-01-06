Каррагер считает, что МЮ все еще может попасть в еврокубки
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что любой компетентный тренер сможет вывести "Манчестер Юнайтед" в еврокубки по итогам этого сезона.
Уволенный в понедельник Рубен Аморим оставил "Юнайтед" на шестом месте в Премьер-Лиге, в трех очках от топ-4.
Каррагер думает, что попадание в еврокубки — или даже в Лигу Чемпионов — остается реалистичной целью для "Юнайтед", и "красным дьяволам" просто нужно пригласить проверенного в Премьер-Лиге тренера.
"Вообще-то, я не думаю, что увольнение Аморима — это такой уж риск. Думаю, компетентный тренер, тренер уровня Премьер-Лиги должен быть в состоянии быть поблизости и реально побороться за попадание в зону Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
"Люди могу сказать: "Так они и так там находятся прямо сейчас". Это лишь отражает ситуацию в Премьер-Лиге в этом сезоне".
"Я не думаю, что на какой-либо стадии при Амориме "Манчестер Юнайтед" был достаточно убедителен. Они не выглядели по-настоящему хорошо, но они все равно в хорошем положении в таблице лиги".
"Это может быстро измениться, потому что плотность в таблице столь высока, но у них в составе достаточно таланта, чтобы реально побороться, за попадание в еврокубки — уж точно".
"Когда я смотрю, насколько плох был "Ливерпуль", насколько плох был "Челси", то вижу реальную возможность для них попасть в Лигу Чемпионов".
"Я не думаю, что это случится, но я думаю, у "Манчестер Юнайтед" более чем достаточно, чтобы попасть в зону еврокубков", — сообщил Каррагер Sky Sports.
06.01.2026 12:00
Просмотров: 132
