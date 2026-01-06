Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд убежден, что Микель Артета бросил бы "Арсенал" ради возможности стать следующим главным тренером "красных дьяволов".
В данный момент "Юнайтед" ищет замену Рубену Амориму, который был уволен в понедельник на фоне возникших разногласий с руководством клуба.
Имя Артеты, чей "Арсенал" является единоличным лидером Премьер-Лиги, даже не связывают с "Юнайтед", однако Фердинанд не верит, что Микель смог бы отказать клубу с "Олд Траффорд".
"Нет, я не верю в это, не верю. Он никогда этого не скажет, никогда не скажет в слух. Но поверьте мне, Микель Артета сел бы и задумался".
"Если "Манчестер Юнайтед" скажет Артете, что тот находится во главе их списка, то Артета пойдет к своим парням и скажет: "Слушайте, парни, это было эмоционально, но я должен уйти", — сообщил Фердинанд в свежем выпуске своего шоу.
06.01.2026 10:00
Какой же глупый этот Фердинанд ..даже из экспертов после такого надо гнать ссаными тряпками)
Артета построил топовый Арсенал за несколько лет, в таблице ЛЧ находится на 1м месте на общем этапе, в АПЛ идет с +6 очков от второго места - и тут "парни, я хожу в МЮ", который не рыба не мясо)))
Тупой нигер, застрявший в конце 90-х. Для которого МЮ это по-прежнему величайший клуб а Арсенал и все остальные - лишь перекантовки на пути к вершине. Типа сидишь ты такой, выигрываешь титулы и вот зовет тебя МЮ - все, жизнь удалась, все бросаем. Додик что сказать
Но на фупле подобных ему болел хватает, так что не удивительно
Что они там по венам себе пускают на Олд Траффорде?
