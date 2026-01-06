Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд убежден, что Микель Артета бросил бы "Арсенал" ради возможности стать следующим главным тренером "красных дьяволов".

В данный момент "Юнайтед" ищет замену Рубену Амориму, который был уволен в понедельник на фоне возникших разногласий с руководством клуба.



Имя Артеты, чей "Арсенал" является единоличным лидером Премьер-Лиги, даже не связывают с "Юнайтед", однако Фердинанд не верит, что Микель смог бы отказать клубу с "Олд Траффорд".



"Нет, я не верю в это, не верю. Он никогда этого не скажет, никогда не скажет в слух. Но поверьте мне, Микель Артета сел бы и задумался".



"Если "Манчестер Юнайтед" скажет Артете, что тот находится во главе их списка, то Артета пойдет к своим парням и скажет: "Слушайте, парни, это было эмоционально, но я должен уйти", — сообщил Фердинанд в свежем выпуске своего шоу.