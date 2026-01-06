Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ

Микель Артета Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд убежден, что Микель Артета бросил бы "Арсенал" ради возможности стать следующим главным тренером "красных дьяволов".

В данный момент "Юнайтед" ищет замену Рубену Амориму, который был уволен в понедельник на фоне возникших разногласий с руководством клуба.

Имя Артеты, чей "Арсенал" является единоличным лидером Премьер-Лиги, даже не связывают с "Юнайтед", однако Фердинанд не верит, что Микель смог бы отказать клубу с "Олд Траффорд".

"Нет, я не верю в это, не верю. Он никогда этого не скажет, никогда не скажет в слух. Но поверьте мне, Микель Артета сел бы и задумался".

"Если "Манчестер Юнайтед" скажет Артете, что тот находится во главе их списка, то Артета пойдет к своим парням и скажет: "Слушайте, парни, это было эмоционально, но я должен уйти", — сообщил Фердинанд в свежем выпуске своего шоу.




Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед, тренеры, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 657

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 06.01.2026 10:41 # aliluya-nn
    Какой же глупый этот Фердинанд ..даже из экспертов после такого надо гнать ссаными тряпками)
    Артета построил топовый Арсенал за несколько лет, в таблице ЛЧ находится на 1м месте на общем этапе, в АПЛ идет с +6 очков от второго места - и тут "парни, я хожу в МЮ", который не рыба не мясо)))

    (ответить)

  2. superglor 06.01.2026 10:34 # superglor
    Тупой нигер, застрявший в конце 90-х. Для которого МЮ это по-прежнему величайший клуб а Арсенал и все остальные - лишь перекантовки на пути к вершине. Типа сидишь ты такой, выигрываешь титулы и вот зовет тебя МЮ - все, жизнь удалась, все бросаем. Додик что сказать

    Но на фупле подобных ему болел хватает, так что не удивительно

    (ответить)

  3. gameboy 06.01.2026 10:02 # gameboy
    Что они там по венам себе пускают на Олд Траффорде?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: