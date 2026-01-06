Невилл: "Эксперименты с игровым стилем МЮ должны прекратиться"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" прекратить эксперименты с игровым стилем.

В данный момент "Юнайтед" ищет очередного тренера, признав неудачным опыт с Рубеном Аморимом, который так и не смог заставить "красных дьяволов" нормально играть в три защитника.



Невилл хочет, чтобы в этих поисках "Юнайтед" придерживался своих многолетних традиций и принципов, вернувшись к своему привычному футболу.



"У Луи Ван Галя была своя философия. Жозе Моуриньо играл в футбол в определенном стиле, как и Дэвид Мойес. Эрик Тен Хаг — снова очень другой стиль, отличный от того, в котором обычно играет "Манчестер Юнайтед".



"У Рубена Аморима очень другой стиль, нежели обычно ожидают от "Манчестер Юнайтед". Эти эксперименты должны прекратиться".



"В сети есть очень хорошее видео, где (легенда МЮ) Бобби Чарльтон рассуждает о том, что из себя представляет "Манчестер Юнайтед" как футбольный клуб. Авантюрный и захватывающий футбол, использование молодых игроков, зрелище для трибун. "Манчестер Юнайтед" должен рисковать и быть смелым, играя в атакующий футбол".



"Манчестер Юнайтед" должен назначить тренера, который соответствует ДНК клуба. "Аякс" никогда не будет меняться под кого-либо, "Барселона" никогда не будет меняться по кого-либо. Я не считаю, что "Манчестер Юнайтед" должен меняться под кого-либо".



"Нельзя сказать, что все эти тренеры не были хорошими тренерами, но они приходили с разными идеями, разными игровыми стилями, разными философиями, и никто из них по-настоящему не подходил "Манчестер Юнайтед".



"Клуб должен найти тренера, который обладает опытом и играет в быстрый, зрелищный, атакующий, агрессивный футбол", — сообщил Невилл Sky Sports.