Сульшер открыт к возвращению в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер заинтересован в возвращении на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Уволив Рубена Аморима накануне, "Юнайтед" доверил первую команду Даррену Флетчеру и сейчас ищет временного тренера на остаток сезона.



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Сульшер уже проявил интерес к возвращению в "Юнайтед", но большое значение для 52-летнего норвежца имеет срок контракта.



Будучи игроком, Сульшер завоевал шесть титулов Премьер-Лиги с "Юнайтед". В 2018 году Оле Гуннар вернулся на "Олд Траффорд" в качестве временного тренера, подхватив команду после увольнения Жозе Моуриньо, но проявил себя так хорошо, что получил постоянный контракт.



Сульшер тренировал "Юнайтед" до ноября 2021, позже также поработав в "Бешикташе". В последнее время Оле Гуннар трудился техническим наблюдателем УЕФА.