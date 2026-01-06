Гвардиол получил перелом ноги против "Челси"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Челси" и теперь пропустит несколько месяцев.

Гвардиол был вынужденно заменен в начале второго тайма воскресного матча, в котором "Сити" не смог удержать победу (1:1).



Как следует из опубликованного "горожанами" заявления, углубленное обследование обнаружило у 23-летнего хорвата перелом большеберцовой кости правой ноги.



Позже на этой неделе Гвардиол перенесет операцию, а срок восстановления пойдет на месяцы, утверждает Sky Sports.



Это ощутимая потеря для "Сити", потому что Гвардиол выходил в стартовом составе на 15 из 20 матчей "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги.



В этом же матче "Сити" потерял с травмой и защитника Рубена Диаша, чье состояние все еще оценивается.