Гвардиол получил перелом ноги против "Челси"

Йошко Гвардиол Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Челси" и теперь пропустит несколько месяцев.

Гвардиол был вынужденно заменен в начале второго тайма воскресного матча, в котором "Сити" не смог удержать победу (1:1).

Как следует из опубликованного "горожанами" заявления, углубленное обследование обнаружило у 23-летнего хорвата перелом большеберцовой кости правой ноги.

Позже на этой неделе Гвардиол перенесет операцию, а срок восстановления пойдет на месяцы, утверждает Sky Sports.

Это ощутимая потеря для "Сити", потому что Гвардиол выходил в стартовом составе на 15 из 20 матчей "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В этом же матче "Сити" потерял с травмой и защитника Рубена Диаша, чье состояние все еще оценивается.




Автор mihajlo   

Дата 06.01.2026 00:05

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 06.01.2026 00:16 # aliluya-nn
    Ничего удивительного ..Челси теперь одни из самых главных костоломов АПЛ

  2. dembo 06.01.2026 00:13 # dembo
    о ну ето гг вп , тут только гехи поможет
    ето до конца сезона

