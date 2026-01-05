Эду грозит увольнение из "Форест"

Эду Трансферному гуру "Ноттингем Форест" Эду грозит увольнение.

Эду приступил к работе в "Форест" только в июле, получив контракт стоимостью свыше 3 миллионов фунтов в год.

Вскоре у Эду появились серьезные разногласия с Нуну Эшпириту Санту, тогда занимавшим пост главного тренера, и в этом конфликте владелец "Форест" Евангелос Маринакис занял сторону бывшего спортивного директора "Арсенала".

Анге Постекоглу, приглашенный на место уволенного Нуну, провалился, в результате чего "Форест" был вынужден обзавестись третьим за сезон тренером в лице Шона Дайча.

Приход Дайча помог стабилизировать результаты, но лишь на время. "Форест" проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге и сейчас находится в одной строчке от зоны вылета.

Летом Эду привел в "Форест" игроков вроде Александра Зинченко, Дугласа Луиса, Омари Хатчинсона и Арно Калимуэндо, которые толком себя не проявили, а также не позволил Нуну воссоединиться с вингером "Фулхэма" Адамой Траоре.

Как сообщает The Telegraph, в результате Эду оказался под давлением, и "Форест" уже задумывается о расставании с 47-летним бразильцем.




  1. os 05.01.2026 23:31 # os
    Искренне желаю лесникам вылета, хоть и не имею ничего против этого клуба. Если они смогут спастись, то до тупорылой бестолковки грека ничего не дойдёт.

  2. gameboy 05.01.2026 23:09 # gameboy
    Лох печальный

