Эду грозит увольнение из "Форест"

Трансферному гуру "Ноттингем Форест" Эду грозит увольнение.

Эду приступил к работе в "Форест" только в июле, получив контракт стоимостью свыше 3 миллионов фунтов в год.



Вскоре у Эду появились серьезные разногласия с Нуну Эшпириту Санту, тогда занимавшим пост главного тренера, и в этом конфликте владелец "Форест" Евангелос Маринакис занял сторону бывшего спортивного директора "Арсенала".



Анге Постекоглу, приглашенный на место уволенного Нуну, провалился, в результате чего "Форест" был вынужден обзавестись третьим за сезон тренером в лице Шона Дайча.



Приход Дайча помог стабилизировать результаты, но лишь на время. "Форест" проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге и сейчас находится в одной строчке от зоны вылета.



Летом Эду привел в "Форест" игроков вроде Александра Зинченко, Дугласа Луиса, Омари Хатчинсона и Арно Калимуэндо, которые толком себя не проявили, а также не позволил Нуну воссоединиться с вингером "Фулхэма" Адамой Траоре.



Как сообщает The Telegraph, в результате Эду оказался под давлением, и "Форест" уже задумывается о расставании с 47-летним бразильцем.