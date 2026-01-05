Каллум Уилсон договаривается об уходе из "Вест Хэма"

Нападающий "Вест Хэма" Каллум Уилсон договаривается об уходе из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

Уилсон только в августе присоединился к "Вест Хэму", ранее летом покинув "Ньюкасл" свободным агентом.



В "Вест Хэме" Уилсон получил контракт до конца сезона, причем зарплата Каллума в значительной степени зависит от его успехов на футбольном поле.



В своих 18 матчах за "молотобойцев" 33-летний англичанин забил четыре гола, однако в рамках Премьер-Лиги он лишь восемь раз попадал в стартовый состав.



С приходом Пабло Фелипе и Тати Кастельяноса в "Вест Хэм" Уилсону становится еще сложнее претендовать на игровые минуты, поэтому Каллум задумался о смене клуба в январе, сообщает The Athletic.



"Я лично решил подписать этих двух нападающих. Каллум — очень опытный человек. Он так давно в футболе, и он знает, что теперь его положение изменилось. Поэтому мы честны друг с другом. Да, твое положение изменилось, но он все еще наш игрок, и он все еще может пригодиться нам", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту.