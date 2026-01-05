МЮ ищет временного тренера на остаток сезона

"Манчестер Юнайтед" находится в поисках временного тренера на остаток этого сезона, собираясь определиться с постоянной заменой уволенному Рубену Амориму уже следующим летом.

Сообщая об увольнении Аморима в понедельник утром, "Юнайтед" также объявил, что руководить первой командой в матче Премьер-Лиги против "Бернли" будет бывший полузащитник "красных дьяволов" Даррен Флетчер.



С прошлого лета Флетчер тренирует команду U-18 "Юнайтед", и приход Даррена в первую команду — это исключительно временная мера на ближайший матч или два.



Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" собирается взять другого тренера на остаток сезона, как это уже было с Ральфом Рангником в ноябре 2021 после увольнения Оле Гуннара Сульшера.



На эту роль, например, может претендовать Майкл Кэррик, другой бывший игрок "дьяволов". Он обладает более солидным тренерским опытом, нежели Флетчер, и в данный момент находится без работы.



The Telegraph также подтверждает появившуюся ранее информацию, что Оливер Гласнер является фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед", но этот сезон, вероятно, доработает в "Кристал Пэлас".