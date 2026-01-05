"Юнайтед" решил уволить Аморима еще до матча с "Лидсом"

"Манчестер Юнайтед" принял решение уволить Рубена Аморима с поста главного тренера еще до матча Премьер-Лиги против "Лидса" в воскресенье.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 на "Элланд Роуд", и после этого матча Аморим в очередной раз выступил с упреком в адрес руководства клуба.



По информации The Telegraph, еще до этого матча Аморим провел встречу со спортивным директором "Юнайтед" Джейсоном Уилкоксом, и когда тот коснулся болезненной для Рубена темы насчет схемы 3-4-3, португальский специалист буквально "взорвался".



Исполнительному директору "Юнайтед" Омару Берранда и владельцам клуба стало понятно, что Аморим и Уилкокс больше не могут ужиться вместе, и пока Рубен с командой направлялся в Лидс, руководство приняло решение о смене тренера.



Аморим оставил "Юнайтед" на шестом месте в Премьер-Лиге, и Уилкокс считает, что Рубен достиг потолка своих возможностей.