"Юнайтед" решил уволить Аморима еще до матча с "Лидсом"

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" принял решение уволить Рубена Аморима с поста главного тренера еще до матча Премьер-Лиги против "Лидса" в воскресенье.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 на "Элланд Роуд", и после этого матча Аморим в очередной раз выступил с упреком в адрес руководства клуба.

По информации The Telegraph, еще до этого матча Аморим провел встречу со спортивным директором "Юнайтед" Джейсоном Уилкоксом, и когда тот коснулся болезненной для Рубена темы насчет схемы 3-4-3, португальский специалист буквально "взорвался".

Исполнительному директору "Юнайтед" Омару Берранда и владельцам клуба стало понятно, что Аморим и Уилкокс больше не могут ужиться вместе, и пока Рубен с командой направлялся в Лидс, руководство приняло решение о смене тренера.

Аморим оставил "Юнайтед" на шестом месте в Премьер-Лиге, и Уилкокс считает, что Рубен достиг потолка своих возможностей.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры, Уилкокс

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2026 20:00

Последние комментарии:




    дети шлюх

    Какое же конченное и невменяемое руководство, да и Роналду был очень во многом прав

