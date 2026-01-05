Гласнер — цель номер один "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" определил главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера в качестве приоритетного кандидата на замену уволенному Рубену Амориму.

Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил о расставании с Аморимом, который навлек на себя гнев руководителей клуба своими последними заявлениями.



После увольнения Аморима первая команда "Юнайтед" была временно доверена Даррену Флетчеру, но постоянной замену Рубену "красные дьяволы", скорее всего, обзаведется только грядущим летом.



"Юнайтед" не отбрасывает прочих кандидатов, но в данный момент рассматривает 51-летнего Гласнера своей целью номер один, утверждает The Independent.



Контракт Гласнера с "Пэлас" как раз истекает в конце сезона, и Оливер тоже предпочитает играть в три защитника, как и Аморим.



На "Селхерст Парк" Гласнер создал одну из из самых неуступчивых в Премьер-Лиге команд, которая завоевала Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако у Оливера нет опыта работы в больших клубах, вдобавок есть вопросы, как австрийский тренер себя проявит, когда придется диктовать игру, а не действовать вторым номером.



Среди прочих кандидатов, которые могут заинтересовать "Юнайтед", источник называет Кирана Маккенну из "Ипсвича", Юлиана Нагельсманна из сборной Германии и едва покинувшего "Челси" Энцо Мареску.