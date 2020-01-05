"Сити" обдумывает покупку Гехи в январе

"Манчестер Сити" задумался о приглашении капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи уже в этом месяце.

"Сити" и раньше был среди клубов, заинтересованных в приглашении Гехи свободным агентом в конце сезона.



Однако ничья 1:1 против "Челси" накануне оказалась омрачена для "Сити" травмами Йошко Гвардиола и Рубена Диаш, причем про обоих главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сказал, что они "выглядят нехорошо".



Вдобавок в лазарете все еще находится Джон Стоунс, и эта ситуация заставила "Сити" задуматься об ускоренном приглашении Гехи, даже если ради этого придется потратиться.



Как сообщает BBC, "Сити" примет окончательное решение по Гехи, которого также хотят "Ливерпуль", "Бавария", "Реал", "Барселона", "Интер" и "Атлетико", примет после обследований Гвардиола и Диаша.