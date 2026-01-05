Матч против "Форест" будет решающим для Нуну

Матч против "Ноттингем Форест" будет определяющим для дальнейшей судьбы главного тренера "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту.

В минувшую субботу "Вест Хэм" был разгромлен "Вулверхэмптоном" со счетом 3:0, продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до девяти матчей.



В данный момент "молотобойцы" находятся в зоне вылета, а их отставание от спасительного места составляет уже четыре очка.



"Вест Хэм" не стал увольнять Нуну сразу после разгрома от последней команды Премьер-Лиги, однако терпение боссов лондонского клуба на исходе.



Во вторник вечером "Вест Хэм" принимает дома "Форест", бывшую команду Нуну, и в случае поражения португальскому специалисту с высокой вероятностью будет указано на дверь, сообщает Sky Sport Germany.