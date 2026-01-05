Руни считает, что Росеньор заслужил шанс в "Челси"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что Лиам Росеньор заслужил возможность стать главным тренером "Челси".

Ожидается, что именно 41-летний Росеньор заменит уволенного Энцо Мареску на тренерском мостике "Челси".



В 2021-2022 годах Росеньор был ассистентом Руни в "Дерби", а после увольнения Уэйна возглавил "баранов" на временной основе. Затем Лиам тренировал "Халл", а в 2024 отправился в "Страсбур".



Руни придерживается самого высокого мнения насчет Росеньора и верит, что Лиам имеет все шансы преуспеть "Челси".



"Он идет на риск, и надеюсь, это оправдает себя, потому что, думаю, Лиам один из лучших тренеров, с кем мне довелось поработать".



"Его внимание к деталям, его отношение к ежедневной работе... Он один из лучших, с кем мне довелось поработать".



"Лиам был так важен для меня. Он был невероятен в плане тренерских способностей. Я больше был менеджером, взаимодействуя с игроками и все такое".



"Поэтому я многому научился у него, и я думаю, в дальнейшем он замечательно себя проявил".



"У него есть еще одна сторона, и она заключается в том, что ты не захочешь перейти ему дорогу. Это тоже важно. Если он получит эту работу, он не разочарует. Он ждал такого рода шанса".



"Если ты не возьмешься за эту работу сейчас, то никогда ее не получишь. Думаю, он отточил свое мастерство, он хорошо потрудился, чтобы получить эту работу".



"Поэтому он не будет сомневаться насчет своей способности делать эту работу. Надеюсь, очень скоро его назначение будет подтверждено, потому что это имело бы огромное значение для молодых английских тренеров".



"Мы особо не видим английских тренеров в больших клубов. Поэтому он будет подавать пример", — цитирует Руни BBC.