Франк защищает решение "Тоттенхэма" продать Джонсона

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк выступил в защиту своего клуба, продавшего нападающего Бреннана Джонсона в "Кристал Пэлас".

Накануне "Тоттенхэму" не хватило атакующей мощи, чтобы справиться с "Сандерлендом" (1:1), вдобавок Мохаммед Кудус получил травму и был заменен уже на 19-й вопросы.



Этот результат вызвал вопросы насчет решения "Тоттенхэма" продать Джонсона в "Пэлас" за 35 миллионов фунтов, однако Франк ни о чем не жалеет.



"Нам слегка не хватило свежести. Я видел некоторые другие команды вчера вечером, и они делали только по три замены или вроде того".



"Знаете, решения уже приняты, и я поддерживаю их во всех отношениях. В случае с некоторыми из этих решений нужно смотреть на картину шире. Иногда может казаться, что это идеальный момент для таких решений, иногда — нет".



"Думаю, очень важно сказать, что мы приняли это решение до травмы Мо. Когда вы приняли решение, иногда вы не можете его отсрочить".



"Иногда решения начинают казаться более логичными со временем. У нас возникла возможность продать игрока, который не был так уж хорош. Иногда это окно возможностей существует недолго".



"Обладай мы Хави (Симонсом) и Мо сегодня, тогда можно было бы сказать, что у нас достаточный выбор, но в этом матче было не так. Так бывает, что в некоторых матчах команды испытывают дефицит игроков", — цитирует Франка The Independent.