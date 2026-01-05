"Юнайтед" уволил Аморима

"Манчестер Юнайтед" уволил своего главного тренера Рубена Аморима, который провел в клубе 14 месяцев.

После ничьей 1:1 против "Лидса" накануне Аморим намекнул на разногласия с руководством "Юнайтед", а также заявил, что рассматривает себя менеджером, а не главным тренером.



Реакция клуба последовала в понедельник утром. Имея контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев, Аморим был немедленно освобожден от исполнения своих обязанностей.



"Руководство клуба с неохотой решило, что настало правильное время для перемен. Это обеспечит команде наилучшие шансы занять как можно более высокое место в Премьер-Лиге", — говорится в заявлении "Юнайтед".



Пока "Юнайтед" ищет замену Амориму, руководить первой командой будет Даррен Флетчер, бывший полузащитник "красных дьяволов" и нынешний наставник команды U-18. Его дебют назначен на матч против "Бернли" в среду.



Руководство "Юнайтед" испытывало разочарование отсутствием тактический гибкости со стороны Аморима, который упрямо продолжал делать ставку на схему 3-4-3.