"Юнайтед" уволил Аморима
"Манчестер Юнайтед" уволил своего главного тренера Рубена Аморима, который провел в клубе 14 месяцев.
После ничьей 1:1 против "Лидса" накануне Аморим намекнул на разногласия с руководством "Юнайтед", а также заявил, что рассматривает себя менеджером, а не главным тренером.
Реакция клуба последовала в понедельник утром. Имея контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев, Аморим был немедленно освобожден от исполнения своих обязанностей.
"Руководство клуба с неохотой решило, что настало правильное время для перемен. Это обеспечит команде наилучшие шансы занять как можно более высокое место в Премьер-Лиге", — говорится в заявлении "Юнайтед".
Пока "Юнайтед" ищет замену Амориму, руководить первой командой будет Даррен Флетчер, бывший полузащитник "красных дьяволов" и нынешний наставник команды U-18. Его дебют назначен на матч против "Бернли" в среду.
Руководство "Юнайтед" испытывало разочарование отсутствием тактический гибкости со стороны Аморима, который упрямо продолжал делать ставку на схему 3-4-3.
05.01.2026 13:15
Просмотров: 3758
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
жалкий nидар = власовский трусишка, вам еще не рассказывал тру истории, как его взяли в ВСУ ? эх это такая увлекательная история, с крутым сюжетом, жаль nиздежь
(ответить)
арююююю https://imgur.com/a/mMxtiDi
(ответить)
псиной воняет) опять на всех кидается
(ответить)
почему роZZия запустила в 2025 году меньше ракет, чем новая Zеландия, и почему проебала лунную экспедицию, которую готовила четверть а века, а у вонючих индийцев на следующий день все получилось?
(ответить)
кстати нужно голосование запилить: Руководство какого клуба более убогие и тупые дауны ?
1 Челси
2 МЮ
(ответить)
орууууу
Гарначо буквально одним из первых лайкнул пост Фабрицио Романо об увольнении Аморима − именно из-за конфликта с тренером аргентинец покинул «МЮ»
(ответить)
Аморим хотел денег
Он их получил
Все остальное его не интересовало
Он еще пол года назад хотел свалить.
(ответить)
РВН10 тогда надо возвращать. 100% винрейт за 4 матча. Как будет в долгосрок хз. Зато очевидно, что этому клубу "топ" тренеры вообще не панацея
(ответить)
После сафа туда как на вахту ездят подзаработать и все
(ответить)
кстати аморим подходит для пенсов, юмореска для мю как литой впишется
хуже точно не будет
(ответить)
Хронология увольнения тренеров МЮ в XXI веке:
2014 - наконец то избавились от этого физрука
2016 - наконец то избавились от этого физрука
2018 - наконец то избавились от этого физрука
2021 - наконец то избавились от этого физрука
2024 - наконец то избавились от этого физрука
2026 - наконец то избавились от этого физрука
(ответить)
Арсик этот день приближал ,как мог с первого тура.
руководство мю= додики,так что ничего нормального у типов все равно не получится
(ответить)
Ебануться))) Хотя, что Мореска, что Аморим, повели себя непрофессионально, жалуясь прессе на руководство. Два ноунейма, для которых это первая большая работа, не смогли выкладываться захлопнув ебальнички. Ну чтож) тем интереснее...
(ответить)
Мужик оказался адекватный и не стал терпеть выходки руководства этого болота
Respect
(ответить)
На ебанариум методичку по Венесуэле принесли)
Z-каналам наконец спустили методичку по Венесуэле.
Не очень-то и нужна была та Венесуэла, плохая страна, там коррупция, а Мадуро сам виноват.
Универсальная формула предательства любого российского союзника.
Глядя на Асада и Мадуро, с годами все больше понимаю, почему Путин в 2022 был так убежден, что за Украину никто не впишется и Запад не будет помогать. Он просто судил по себе.
(ответить)
У верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи есть запасной план на случай усиления протестов в стране — побег в Москву, пишет британская газета The Times со ссылкой на отчет разведки, оказавшийся в ее распоряжении
русня?
(ответить)
Заебись однако, молодец берарда
(ответить)
челси - чмореска
мю - дномарим
биба и бота / два долбоеба
(ответить)
Писькорик хорошо скулил пока меня не было?
(ответить)
Лучше Звоните Сульшеру
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий