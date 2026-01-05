"Юнайтед" уволил Аморима

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" уволил своего главного тренера Рубена Аморима, который провел в клубе 14 месяцев.

После ничьей 1:1 против "Лидса" накануне Аморим намекнул на разногласия с руководством "Юнайтед", а также заявил, что рассматривает себя менеджером, а не главным тренером.

Реакция клуба последовала в понедельник утром. Имея контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев, Аморим был немедленно освобожден от исполнения своих обязанностей.

"Руководство клуба с неохотой решило, что настало правильное время для перемен. Это обеспечит команде наилучшие шансы занять как можно более высокое место в Премьер-Лиге", — говорится в заявлении "Юнайтед".

Пока "Юнайтед" ищет замену Амориму, руководить первой командой будет Даррен Флетчер, бывший полузащитник "красных дьяволов" и нынешний наставник команды U-18. Его дебют назначен на матч против "Бернли" в среду.

Руководство "Юнайтед" испытывало разочарование отсутствием тактический гибкости со стороны Аморима, который упрямо продолжал делать ставку на схему 3-4-3.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2026 13:15

Количество просмотров Просмотров: 3758

  7. theo-zm 05.01.2026 14:21 # theo-zm
    Аморим хотел денег
    Он их получил
    Все остальное его не интересовало
    Он еще пол года назад хотел свалить.

    (ответить)

  8. kagawa 05.01.2026 14:18 # kagawa
    РВН10 тогда надо возвращать. 100% винрейт за 4 матча. Как будет в долгосрок хз. Зато очевидно, что этому клубу "топ" тренеры вообще не панацея

    (ответить)

  9. theo-zm 05.01.2026 14:17 # theo-zm
    После сафа туда как на вахту ездят подзаработать и все

    (ответить)

  10. memfis63 05.01.2026 14:15 # memfis63
    кстати аморим подходит для пенсов, юмореска для мю как литой впишется

    хуже точно не будет

    (ответить)

  11. kagawa 05.01.2026 14:15 # kagawa
    Хронология увольнения тренеров МЮ в XXI веке:
    2014 - наконец то избавились от этого физрука
    2016 - наконец то избавились от этого физрука
    2018 - наконец то избавились от этого физрука
    2021 - наконец то избавились от этого физрука
    2024 - наконец то избавились от этого физрука
    2026 - наконец то избавились от этого физрука

    (ответить)

  12. memfis63 05.01.2026 14:13 # memfis63
    Арсик этот день приближал ,как мог с первого тура.


    руководство мю= додики,так что ничего нормального у типов все равно не получится

    (ответить)

  13. redwhitegun 05.01.2026 14:11 # redwhitegun
    Ебануться))) Хотя, что Мореска, что Аморим, повели себя непрофессионально, жалуясь прессе на руководство. Два ноунейма, для которых это первая большая работа, не смогли выкладываться захлопнув ебальнички. Ну чтож) тем интереснее...

    (ответить)

  14. ooaaaa 05.01.2026 14:05 # ooaaaa
    Мужик оказался адекватный и не стал терпеть выходки руководства этого болота

    Respect

    (ответить)

  17. quavo 05.01.2026 13:53 # quavo
    Заебись однако, молодец берарда

    (ответить)

  18. bangladesh 05.01.2026 13:50 # bangladesh
    челси - чмореска
    мю - дномарим

    биба и бота / два долбоеба

    (ответить)

  20. gunnerlove 05.01.2026 13:48 # gunnerlove
    Лучше Звоните Сульшеру

    (ответить)

