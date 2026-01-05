Аморим: "Шешко делает правильные вещи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил свою поддержку нападающему Беньямину Шешко.

Минувшим летом Аморим отказался от услуг Расмуса Хейлунда и потратил 74 миллиона фунтов на приглашение Шешко, который забил лишь два гола в своих 16 матчах за "Юнайтед".



Ничья 1:1 против "Лидса" накануне стала девятым подряд матчем, в котором Шешко не удалось отличиться. Беньямин отметился несколькими промахами, включая лучший момент "Юнайтед" вырвать победу.



Однако Аморим считает хорошим признаком, что Шешко регулярно имеет моменты. Рубен ожидает, что 22-летнему словенцу достаточно забить один гол, чтобы раскрепоститься.



"Бен обладает совершенно другими характеристиками, нежели Расмус, и он делает правильные вещи".



"Когда нападающий упускает момент, критики говорят, что он все сделал неправильно, и мне это известно. Но чтобы упускать моменты, которые он упускает, еще нужно оказываться там. Это первый шаг".



"Ему просто нужно забить один, и тогда все бремя исчезнет, и он будет чувствовать себя лучше", — цитирует Аморима BBC.