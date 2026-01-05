О'Нил может заменить Росеньора в "Страсбуре"

Владельцы "Челси" задумываются о приглашении бывшего главного тренера "Вулверхэмптона" и "Борнмута" Гари О'Нила в французский "Страсбур" на замену Лиаму Росеньору.

Накануне вечером Росеньор прилетел в Лондон, чтобы пройти собеседование в "Челси" и, если не возникнет неожиданностей, возглавить "синих" до матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" посреди недели.



"Челси" и "Страсбур" имеют общих владельцев, которым теперь нужно решить, кем заменить Росеньора в "Страсбуре", и talkSPORT утверждает, что серьезным претендентом на эту роль является О'Нил.



О'Нил находится без работы чуть более года, будучи уволенным из "Вулверхэмтона" в декабре 2024. Владельцы "Челси" ценят опыт работы Гари в Премьер-Лиге и считают 42-летнего англичанина перспективным специалистом.



Помимо О'Нила, на замену Росеньору в "Страсбуре" рассматривается еще один кандидат, чье имя не раскрывается.