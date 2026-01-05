Слот: "Я не изменился как тренер"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его футбольная философия не изменилась в плане приверженности атакующему футболу.

Накануне "Ливерпуль" сыграл в гостях у "Фулхэма" вничью 2:2, довольно беззубо проведя первый тайм.



В целом складывается впечатление, что в последние недели "Ливерпуль" играет в более прагматичной манере, ставя во главу угла оборону, однако Слот уверяет, что его принципы остаются прежними.



"Я был бы счастлив созидать больше, но если мы играем с таким количеством полузащитников и одним атакующим игроком на выезде против "Фулхэма", который выстроился 5-4-1, я не думаю, что можно ожидать момента за моментом".



"В целом мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч, и мы были очень хороши в том плане, что позволили им создать только один полумомент. Но результат такой, какой есть".



"Я не изменился как тренер. Я был бы счастлив играть с восемью атакующими игроками, если это возможно с оборонительной точки зрения, но если эти восемь атакующих игроков не обороняются достаточно хорошо, то выиграть футбольный матч становится сложно".



"Моя футбольная философия не изменилась в этом году, если сравнивать со всеми предыдущими моими сезонами в качестве тренера. Но мы должны делать это с игроками, которые доступны", — цитирует Слота BBC.