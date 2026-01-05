У Аморима зреет конфликт с руководством МЮ

У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима зреет конфликт с руководством клуба, включая спортивного директора Джейсона Уилкокса.

После ничьей 1:1 против "Лидса" накануне Аморим поставил под вопрос свое будущее в "Юнайтед", намекнув, что не потерпит вмешательства в свою работу.



По информации Sky Sports, у Аморима действительно существуют разногласия с руководством. В том числе они касаются зимнего трансферного окна, но в первую очередь — тактики команды.



В этом сезоне португальский специалист продемонстрировал нежелание отступать от своей излюбленной схемы 3-4-3, и это является корнем назревающего конфликта.



Лишь против "Ньюкасла" на Boxing Day, оказавшись в безвыходной ситуации из-за кадровых проблем, Аморим сыграл в четыре защитника. Несмотря на одержанную тогда победу, затем Рубен вернулся к 3-4-3.



Упомянутый Уилкокс попросил Аморима быть тактически гибче, а также отказал Рубену в зимних приобретениях, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность клуба. Руководство ожидает, что кадровый кризис пойдет на спад с возвращением Нуссаира Мазразуи, Амада Диалло и Бриана Мбемо с Кубка Африки в ближайшие две недели.